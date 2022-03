Epa Colombia levanta polémica tras beso con su perro

La empresaria Epa Colombia ha causado gran polémica en redes sociales luego de mostrarse besando a su perro, a quien llamó Burbuja.

Te puede interesar: Epa Colombia sufrió una caída que lastimó su busto y reveló que está soltera

Lo hizo por medio de sus historias en su cuenta de Instagram empresarial, donde suma más de dos millones de seguidores.

En la grabación se mostró desde la sala de su apartamento cargando a su perro e indicando que las dos necesitaban de una pareja, luego de confirmar que nuevamente está soltera.

Debido a ello, miles de seguidores comenzaron a atacarla y a juzgarla por su expresión de cariño con el animal, dejándole fuertes mensajes al respecto.

Tras su controversial polémica, la joven respondió a las masivas críticas que recibió sobre dicho momento con un video de su perro, destacando lo importante que es para ella su mascota y lo mucho que la ha ayudado a seguir adelante.

“Ellos no entienden nuestro amor, tú llegaste a mi vida incluso cuando creí que se había acabado mi vida no tenía sentido tu llenaste mis vacíos, tu hiciste de mí la mejor compañía del mundo. Dios te puso en mi camino, tú sabes cuándo mamá está triste, tú me acompañas a bañar, tú más que nadie sabe que contigo podré con todo, no necesito de alguien en mi cama pues gracias a ti duermo sola y tranquila. Te amo burbuja, te amaré toda mi vida”, agregó.