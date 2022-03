Epa Colombia enamoró con sus movimientos al ritmo de Annita

La empresaria de Keratinas Daneidy Barrera, más concoida en redes como 'Epa Colombia' se hizo tendencia en las últimas horas, por el clip que realizó su excontadora, quien salió mal de su empresa por supuesto fraude.

Para dar una vuelta de hoja, la bogotana empezó la jornada de este martes con Eróticos movimientos al ritmo de una de las canciones más virales del momento “Envolver” de Annita, que se ha hecho famosa por su atrevido trend.

Vale aclarar que Daneidy no hizo la coreografía oficial del sencillo, sino que hizo sensuales movimientos pélvicos mientras se grababa en el espejo de su baño. Allí no solo reiteró su lado erótico sino la fashionista y sexy pinta que vestía.

Bastaron minutos para que su clip fuera replicado por diversas páginas de entretenimiento digital y nacional, donde los comentarios de los internautas no tardaron en llegar.

"Epaaa la arepa amiga, no te conocía esos movimientos", "hágase el baile que es, tu las das amiga", "como se le ve el rostro de lindo", "me gusta la pinta", así es amiga no te dejes derrumbar" y "siempre hermosa", fueron algunos de los comentarios.

