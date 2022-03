Epa Colombia sufrió una caída que lastimó su busto y reveló que está soltera

La empresaria Epa Colombia contó a sus millones de fanáticos que sufrió un pequeño accidente y se lastimó su busto.

A través de sus historias en su cuenta empresarial de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la joven confesó que sufrió una caída y alcanzó a quitarse parte de uno de sus pezones.

Grabando solo parte de su rostro se mostró muy adolorida y gritando, pidiendo una pasta para calmar el dolor.

“Me caí y me pegué duro en el pezón. Me empezó a salir sangre y lo vi muy normal hasta que me salió morado. Instagram eliminó la foto. Qué totazo cuando caí, juro que sentí que la reina de la keratina ahí había quedado. Ya estoy bien, solo me arde, todo bien”, confesó.