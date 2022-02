Epa Colombia exteriorizó su postura frente al aborto

En los últimos días, La Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, con el fin de dignificar la interrupción de embarazos no deseados, bajo causales especiales.

Tras esto, las posiciones divididas de la población no se hizo esperar, sobre todo, de las famosas, que también han exteriorizado sus posturas a favor y en contra de la nueva decisión.

Ese fue el caso de la empresaria de keratinas Epa Colombia, quien aprovechó sus historias para exteriorizar su postura frente al nuevo fallo.

Espero que nunca abortes. Que no tengas que pasar por eso. Que te cuides y compartas con quien le importes. Que cuando tengas un hijo sea por decisión. Que lo elijas desde antes con la piel y el corazón. Espero que tengas con quien cuidarlo, que te emociones al pensarlo. Que no veas la hora de abrazarlo. Pero si nada de eso sale así, espero que sea legal, seguro y gratuito.

Sus palabras fueron bien recibidas por los internautas, quienes no dudaron en empatizar con sus palabras. Otros tantos, no se mostraron muy de acuerdo.

"Mejor dicho, no pudo ser", "muy bien dicho", "por esta vez, si siento que tienen sentido sus palabras", "es verdad y no todas las mujeres tienen la misma realidad", fueron algunos de los comentarios.

Otros por su parte, se atrevieron a asegurar que esas no son pálabras de la empresaria y que lo había bajado de una imagen de Google. "Que manera tan básica de opinar, es como ni a favor ni en contra, sino tienen una postura definida no es obligación pronunciarse", "ella ni habla así, pura imagen de Google" y "no dijo", fueron algunos de los comentarios.

