Epa Colombia recordó su pasado y afirmó que cada vez tiene menos amigos

Epa Colombia siempre está dando de qué hablar, pues sus escándalos incluyendo el problema legal que tuvo por haberse grabado dañando una estación de Transmilenio en Bogotá, sin embargo, parece que la influenciadora está dejando todo eso atrás y según manifestó en sus redes, recordando algunos problemas de su asado y afirmando que eso ha hecho que cada vez esté más sola.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Daneidy Barrera, nombre real de Epa Colombia, habló con sus seguidores y les confesó que se dirigía para una iglesia ya que ella se siente muy agradecida por Dios debido a que ha tenido etapas complicadas en su vida, fue ahí cuando confesó que ella consumía drogas alucinógenas y que sintió que casi no las puede superar, además afirmó que por mucho tiempo estuvo rodeada de malas amistades.

“¿Sabes por qué siento que Dios me cambió?, yo sé que ahorita me van a decir ‘ay ridícula, tú no la das’, amiga mira, yo antes consumía drogas y sentí que nunca las iba a poder dejar, luego llegaron a mi vida malas amistades que me dijeron ‘daña el Transmilenio’ y luego otra y te robo”, afirmó Epa Colombia en su video.