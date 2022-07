"Usted no es una celebridad" Yina Calderón le cantó la tabla a Epa Colombia

Para nadie es un secreto que la relación entre las empresarias Yina Calderón y Epa Colombia no es la más amigable del mundo, pues a lo largo de sus carreras profesionales y emprendimientos han mostrado algunos momentos de amistad, que rápido se empañan por diversas polémicas en las que se han visto envueltas.

Al parecer, la competencia que muchos han visto entre ellas, generó una enemistad que fue fortaleciéndose con críticas que ambas han hecho de la otra y por fuertes revelaciones personales, que no supieron reservar. Tras todo esto, ambas decidieron cortar definitivamente cualquier relación, por la hipocrecía que ha protagonizado su vínculo.

Sin embargo, hace tan solo unas horas Calderón sorprendió con una extensa ráfaga de historias donde defendió la logísitica y organización de la feria de empredimiento donde ambas participaron en días atrás y que Epa catalogó como "mala,". También aprovechó para despacharse contra ella, por egocéntrica y querer desprestigiar un evento solo porque a ella no le fue bien.

¿Qué es lo que pasa, uno, aclararle a la señorita Epa Colombia que nosotras no somos ningunas celebridades como se hace llamar ella, celebridad J Balvin , Celebridad Maluma , celebridad Cristiano Ronaldo, nosotras simplemente somos unos emprendedores, influencers, a los cuales mucha gente los sigue y ya...y dos, qué es lo que pasó con la señorita, que este año la feria, ella quería ser el foco, el centro de atención y ella quería que seguro la feria le rindiera pleitecía, que ella fuer la única y no.

Continuó expresando que la Feria se comportó este año con todos los empresarios de la misma manera independiente al número de seguidores o no que tuvieran.

Por si fuera poco, Yina expresó que la egocentridad de Epa Colombia no significa que los demás tengan que tratarla como la celebridad que ella cree que es.

¿Qué es lo que pasa? que ella está ardida porque este año nenes, no la dio, no la dio de ninguna manera, yo tampoco tenía el stad más grande, imagínense que mandó a regar volantes en frente de mi stand que me paarece terrible, pero listo hágale, yo no digo nada, pero yo también no tenía el stand más grande y no por eso voy a hablar mal de la feria.