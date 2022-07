“Lo hijos no son juguetes”, Elizabeth Loaiza se sinceró sobre la llegada de Mía

La modelo Elizabeth Loaiza se sinceró con sus miles de fanáticos sobre la maternidad tras la llegada de su hija Mía.

A través de su cuenta de Instagram se mostró lactando a la pequeña y hablando lo difícil que es es madre.

No basta con cargarlos 9 meses en la barriga, aguantándose mil maluqueras, alti bajos emocionales por culpa de las hormonas locas, sino que luego cuando nacen, tienes que lidiar con tu genio (hormonas locas de nuevo), el de tu hijo y el de tu marido, si es que no te ha dejado tirada y aún está a tu lado” , escribió.

“La gente está acostumbrada a romantizar la maternidad y la verdad es que es bien complicada. Por más de que los bebés parecen unos muñecos en las fotos, hay que dedicarles muchísimo tiempo al día. Con decirles que muchas veces, los días que he alcanzado a bañarme temprano, me ha tocado salir del baño en toalla corriendo a dar tet*.

Asimismo, hizo un llamado a quienes planean tener un hijo, destacando la gran responsabilidad que es.

“Tener un bebé no es fácil. Veo muchas personas que me escriben que están antojadas y me pregunto: ¿Estarán dispuestas a abandonar gran parte de sus vidas por criar?. ¿Estarán dispuestas a pasar noches enteras en vela y días enteros sin dormir? ¿Tendrán quién les ayude en casa o harán todo solas? ¿Tienen la suerte de tener un buen marido (COSA MÁS DIFÍCIL AÚN)? ¿Tienen un buen trabajo para darle lo necesario a su bebé (comida, salud, pañales, ropa y estudio)? ¿Están preparadas a no tener tiempo para su esposo, su trabajo y mucho menos para ellas mismas?.

Jue***… Son muchísimas cosas que cambian en la vida de uno. Empezando por el cuerpo que muchas mujeres cuidan y no quisieran perderlo por traer una vida al mundo.

Los hijos NO SON JUGUETES. No son algo tierno y ya. Merecen atención, tiempo y muchaaaaa paciencia. Son una responsabilidad muyyy grande y un cambio de vida del cielo a la tierra”, agregó.