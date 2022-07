Elizabeth Loaiza es criticada por mostrar su proceso de extracción de leche

Elizabeth Loaiza está viviendo por segunda vez la etapa de ser mamá, pues hace unas semanas dio a luz a "Mía", fruto de la relación con el empresario Juan Pablo Benavides.

La modelo ha venido compartiendo en las últimas semanas varios momentos del crecimiento de su pequeña, en donde ha mostrado y expresado la gran felicidad que siente en este momento de su vida.

Sin embargo, recientemente, la actriz compartió su verdadero sentir sobre la maternidad en donde expresó que, aunque sea una de las mejores etapas en la vida de una mujer y de una pareja, esta conlleva varios esfuerzos y sacrificios que muy pocos ven.

Mira también: Elizabeth Loaiza se quedó dormida mientras cambiaba el pañal de Mía

"Nadie dijo que sería fácil"

La modelo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de 2,2 millones de seguidores, una foto de su proceso de extracción de leche materna con una bomba, aunque la fotografía fue catalogada por algunos internautas como arriesgada y hasta atrevida, la modelo quiso enviar un sentido mensaje de reflexión.

Elizabeth quiso hacer una reflexión sobre la etapa de crecimiento de los bebés, asegurando que es bastante corta y que siente que, en ocasiones se alcanza a disfrutar como se debe, puntualizando en que, aunque no sea fácil y requiera de paciencia, es una de las mejores en la vida de una mamá.

Cada etapa del bebé es tan importante y dura tan poco que, hay que aprovechar y disfrutar cada una de ellas con amor y muchisimaaaaa paciencia. Recuerda qué, nunca más volverán a ser así de pequeñitos.

Frente al tema del crecimiento de los bebés también afirmó que es una etapa que se tiene que disfrutar al máximo, pues en un abrir y cerrar de ojos crecerán y se independizarán.

Serán cada día más independientes: comerán, se bañarán, se vestirán y hasta se dormirán solos. Cuando menos pienses, en un abrir y cerrar de ojos, estarán grandes y se irán de tu casa a seguir con su vida de adultos.

A la final de su gran reflexión, la modelo quiso enviar un mensaje de motivación para sus seguidores que están viviendo al igual que ella esa etapa de ser madre y padre, expresando que aunque a veces parezca difícil y agotadora, con esfuerzo y amor se podrá sacar adelante.

Así que, se que muchas veces romantizan la maternidad y la paternidad pero, se vale sentirse agotados en muchas ocasiones. Solo les doy un consejo: Disfrútense a sus hijos cada momento que puedan. Nadie dijo que fuera fácil, solo puedo asegurarte que valdrá la pena lo que hagas con paciencia, esfuerzo, disciplina y dedicación, para sacarlos adelante.

Sus seguidores dividieron sus opiniones sobre mostrarse durante proceso de extracción de leche materna

Sus seguidores no dejaron pasar por desapercibida la publicación de la modelo, pues algunos aprovecharon la caja de comentarios para expresarle su apoyo por sus sentimientos, otros para felicitarla por ser tan natural y directa, y otros, para expresar su desacuerdo con la fotografía, asegurando que podía haber hecho la misma reflexión pero sin mostrar de más.

"Muchas gracias por ser un buen ejemplo de madre; no entendí la Foto! Dice una cosa y el texto otra; todo es un aprendizaje que requiere de mucha paciencia; Que necesidad de mostrar; las aplaudo por su amor incondicional; no veo problema en mostrar algo tan natural como eso; no entendí a qué va la foto; por eso tiene q mostrar los senos; las etapas nunca vuelven; entiendo lo que sientes hermosa; disfrutala porque cumplen 30 y se van; Gracias por ser natural siempre". Fueron algunos mensajes destacados en el post.

Mira también: Elizabeth Loaiza aclaró dudas sobre pintar su cabello en lactancia

No dejes de leer: “La maternidad es cosa jodida”, Elizabeth Loaiza sobre si tendrá o no otro hijo