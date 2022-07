Hija de Elizabeth Loaiza se robó las miradas en su primera sesión de fotos

Pocas semanas han pasado desde que la modelo Elizabeth Loaiza trajo al mundo a su segunda hija Mía, luego de doce años cuando tuvo a su primera hija. Pero esta vez ella ha decidido aprovechar las redes sociales para mostrar todas las facetas de este proceso, lo bueno y lo malo.

Por eso ha llamado mucho la atención, cada una de las anécdotas que cuenta junto a su esposo y también sus vivencias en esta nueva atapa junto con su esposo Juan Pablo Benavides, entre las que destaca la que decidieron compartir hoy, la primera sesión de fotos de su hija Mía.

La modelo y su esposo se dejaron ver muy emocionados y conmovidos con las imágenes que el lente de un profesional capturó de su segunda hija. En la imagen que ambos compartieron se puede ver a la pequeña posando con sus llamativos ojos verdes, heredados de sui madre.

Pero al mismo tiempo se puede ver tranquila, en calma, y como dijeron muchos, como si lo del modelaje, las cámaras y todo este mundo de belleza fuera de ella, como si supiera qué hacer, porque para sus seguidores, la pequeña parece una “muñeca perfecta”.

En la imagen se puede ver a Mía, en tonos azules arropada, con un lazo de los mismos tonos, mirada enfocada a la cámara y logrando que todos lo que la vean se pierdan en esa mirada especial que tiene. Sus padres no dudaron en publicarla de inmediato porque les encantó el resultado y porque ha sido una experiencia que querían tener con su hija.

Todo bajo control

Elizabeth Loaiza previo a este gran y hermoso resultado decidió contar que su esposo no quería que hicieran la sesión de fotos sobre todo porque su hija le faltan vacunas y porque todo el mundo sabe que el virus del COVID-19 y otros más por el clima, etc., están en todo el país, pero ella resaltó que no solo hicieron todos los procesos de bioseguridad, sino que también todos llevaban tapabocas y que su hija estaba protegida ante cualquier situación de salud.

Es por eso que además dejó ver la felicidad que tenían ambos y todos en la familia por ese, momento tan especial donde podrán guardar para siempre los primeros momentos de Mía en una cámara fotografía y sus primeros meses de vida.

Emocionados, y llenos de mucho amor y alegría por su hija en sus vidas, porque vale la pena destacar que en más de una oportunidad Elizabeth Loaiza ha manifestado que su niña es su milagro, su mayor bendición luego de varios meses en situaciones muy complejas de salud.