Elizabeth Loaiza defendió a su esposo de las críticas en redes

Elizabeth Loaiza ha dejado en sus redes sociales esa ventana para que sus miles de seguidores vean gran parte de su vida, sobre todo en este momento que, si bien no es nuevo, es como si lo fuera porque la maternidad tocó su puerta doce años después.

Sin embargo, junto a su esposo, Juan Pablo Benavides han demostrado que el rol de padres no es fácil, pero tampoco es imposible, y que tenerse mutuamente ha hecho que el proceso de crecimiento de su hija sea mucho más llevadero. Además, que ambos siempre han dejado saber que pese a que tienen un personal que los ayuda siempre tratan de hacer las cosas de sus hijas ellos mismos.

Es por eso que en la más reciente publicación de la modelo dejó ver un momento muy íntimo de su familia, pero al mismo tiempo lo hizo para dejar clara, diferentes situaciones que ha venido notando en redes sociales. Y es que Elizabeth Loaiza aseguró que en muchas ocasiones le dejan comentarios malintencionados a su esposo y que, además, muchas veces quieren mostrar como un logro la paternidad, como si esta acción no fue parte de sus deberes como padres.

Mensaje contundente

“Leí en un libro una frase que me llamó la atención: “Tener un hijo es relativamente fácil. Ser padre, no”. No lo es porque nadie te prepara para ello y nadie te enseña cómo hacerlo”, expresó en su publicación donde además mostró una madrugada normal en su casa, donde su esposo es su base, su aliado y el soporte de su hija.

“En mi anterior publicación vi mensajes como: “Es chistoso ver cómo los papás mantienen más cansados que la misma mamá”, “y el papá no se da ni por enterado”. Creo que son acusaciones A priori porque este no es el caso, Juan ayuda muchísimo”.

Esto lo hizo Elizabeth Loaiza para aclarar que, según ella, en la sociedad, “estamos tan acostumbrados a ver malos padres que, normalizamos las malas actitudes de ellos y aplaudimos a los que hacen su tarea bien como si no fuera su responsabilidad y fuera gran cosa el ayudar con el bebé”.



Para la modelo es impresionante ver en redes sociales, como atacan a las madres, incluso esto lo hacen otras madres, y las acciones de los padres las celebran, por eso, decidió dejar un video muy privado como muestra de lo que debería ser el proceso de la maternidad y paternidad, que a su juicio siempre debe ser de dos.

“La paternidad en todos los casos debería ser compartida, una tarea de dos. Por eso me atrevo a dejarles este video mostrando una madrugada normal en casa. Juan Pablo haciendo sus funciones de padre y yo de madre. Aunque tenemos 2 personas que nos ayudan en todo lo de la casa, preferimos hacerlo nosotros mismos y nos dividimos por horarios para atender solos a nuestra bebé”.

Elizabeth Loaiza terminó el texto y video que luego fue aplaudido por muchos de sus seguidores en su cuenta de Instagram con un mensaje contundente con el que más de uno se identificó. “Ser padre no es solo poner un espermatozoide o dar para la comida cuando nacen. Ser padres implica tiempo, dedicación, disciplina y mucho esfuerzo”.

