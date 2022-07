Elizabeth Loaiza se quedó dormida mientras cambiaba el pañal de Mía

Elizabeth Loaiza se encuentra disfrutando de los últimos días de su etapa como mamá, pues hace casi un mes dio a luz a su segunda hija, Mía, que llenó de amor la familia que conforma con su prometido Juan Pablo Benavides y su primera hija, Ana Sofía Escruceria.

No dejes de leer: “La maternidad es cosa jodida”, Elizabeth Loaiza sobre si tendrá o no otro hijo

Sin embargo, la labor de mamá no es nada fácil y menos en los primeros días de nacimiento, pues tal y como lo ha mostrado a través de sus redes sociales, la recién nacida exige mucho tiempo de sus padres y prueba de ello es el más reciente video que la pareja publicó a través de sus cuentas de Instagram.

Parecía “muerto viviente”

A través de sus historias de Instagram, la modelo caleña publicó un video en el que aparece amamantando a su bebé mientras le dice a sus seguidores la labor de ser madre es muy difícil y luego le reveló a sus seguidores que su prometido grabó un video que fue grabado en la noche anterior y que muestra que ella supuestamente parece “un muerto viviente”, debido a lo agotada que estaba.

“Les voy a dejar un video muy chistoso, de hecho, Juan Pablo lo tiene en sus manos, yo creo que lo va a montar en un ratico, ayer parecía un muerto viviente, o sea él me dijo ven yo le caliento el tetero, mientras tú cámbiale el pañal’, no podía ni pararme de la cama y me puse ahí a cambiarle el pañal y era así con los ojos cerrados, o sea ustedes no se alcanzan ni a imaginar lo que pasó”, dice Elizabeth en su historia.

Elizabeth Loaiza se quedó dormida mientras cuidaba a su bebé

Posteriormente aseguró que Juan Pablo tenía el video que él había grabado, pero que no se lo había querido enviar, solamente una fotografía que ella publicó en otra de sus historias, y pese a que le pidió a su prometido que no lo publicara, además de sugerirle a sus fans que no se burlaran de ella, Juan Pablo decidió publicar el video en su cuenta oficial de Instagram.

“Elizabeth Loaiza se quedó dormida cuidando la bebé mientras yo calentaba el tetero”, escribió Juan Pablo al publicar el video en su Instagram.

En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se ve el instante en el que Juan Pablo está cuidando a Mía, mientras la modelo intenta dormir, luego llama a Elizabeth, quien se levanta somnolienta y mientras Juan Pablo va por el tetero, fuera de la habitación, Elizabeth Loaiza comienza a cambiarle el pañal a su hija, pero mientras lo hacía, el sueño le ganó, así que con los ojos cerrados ella comienza a cambiarle el pañal a Mía.

Mira también: Elizabeth Loaiza aclaró dudas sobre pintar su cabello en lactancia