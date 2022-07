Elizabeth Loaiza generó polémica al hablar de la dieta posparto

Desde que supo que sería madre nuevamente, la modelo colombiana Elizabeth Loaiza se ha encargado de compartir con sus seguidores cada momento de esta etapa de su vida. Y es que desde el pasado 22 de junio la pequeña llegó a este mundo para alegrarlos.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de dos millones de seguidores, la empresaria realizó la famosa dinámica de preguntas que se ha vuelto muy popular en esta red social para charlar un poco con sus fanáticos sobre cómo ha sido su vida desde que Mía llegó a este mundo.

Aunque Elizabeth recibió varias preguntas relacionadas a su etapa como madre, durante la dinámica, uno de sus seguidores la cuestionó por no cuidar la dieta después de haber dado a luz a su bebé.

Y es que, según expertos, el puerperio o dieta “es el tiempo que necesita el organismo de la madre para recuperar progresivamente las características que tenía antes de iniciarse el embarazo”, por lo que las mujeres deben guardar el debido reposo y no someterse a labores que puedan complicar su proceso.

Sin embargo, según “creencias o mitos de las abuelas” las mujeres que retoman su vida sin guardar un debido reposo y tener en cuenta ciertos cuidados como el no salir al sereno, o cubrir sus orejas para evitar que ingrese el famoso viento que ocasiona el dolor de cabeza podrían tener complicaciones en su salud.

“Veo que no cuidaste ni C… tu dieta”, le escribió una internauta a lo que la modelo respondió que “¿La dieta? ¿Hablas de los mitos inculcados en Colombia? Mmmm, no. No creo en quedarme loca por salir al sereno en la noche, ni en comerme 40 gallinas (1 diaria). Ni en no dejarme dar el viento y taparme las orejas y la cabeza, etc… Son creencias colombianas que en mi familia no meas inculcaron”.