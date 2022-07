Elizabeth Loaiza publicó fotos inéditas de sus dos nuevos roles

“Mi nueva realidad: SER MAMÁ de una recién nacida. Estoy bobaaaaaaa, no quiero separarme de ella ni un segundo, ni ella de mí. La amo”, estas fueron las palabras divertidas de la modelo Elizabeth Loaiza a altas horas de la noche cuando decidió publicar varias fotografías junto a su hija Mía.

Y es que desde hace pocas semanas la también influenciadora le cambió la vida para bien con la llegada de su deseada hija Mía, fruto del amor entre ella y su esposo, Juan Pablo Benavides, con quien tiene una relación de varios años y quien también se ha dejado ver muy feliz por la llegada de su hija.

En las tiernas imágenes que compartió la modelo dejó ver cómo ha cambiado su vida, pero al mismo tiempo resaltó que ha sido el proceso más duro y hermoso a la vez y que sin duda la llena de mucha felicidad ser madre y lograr al mismo tiempo todos los proyectos que tenía.

Y es que, desde hace varios días, Elizabeth Loaiza debió retomar sus actividades profesionales por lo que le ha tocado no desprenderse de su hija y al mismo tiempo atender todas las responsabilidades que tiene como esposa, como madre de su otra hija, empresaria, influenciadora y mucho más.

Sin embargo, y pese a que desde su embarazo ha dejado saber que la maternidad es una tarea muy compleja, ella ha también mostrado que son los momentos y procesos más hermosos que ha vivido junto a su hija y que está muy feliz de todo lo que ahora vive, porque también siempre destaca y deja ver el gran apoyo que tiene de su esposo Juan Pablo Benavides quien además está profundamente enamorado de su hija Mía.

Su hija es un sueño

Para nadie es un secreto que la modelo Elizabeth Loaiza vivió un duro momento en su vida al tener que pasar por un proceso médico complicado al ser diagnosticada con cáncer de útero. Es por eso que tener a su hija Mía en sus brazos ha sido su verdadero milagro.

Y no es para menos, porque ella y su familia se esforzaron mucho para cumplir ese sueño, y ahora que lo tienen ella sobre todo se siente la más dichosa. Sin embargo, siempre ha resaltado que la maternidad y vivir este proceso nuevamente, luego de casi trece años ha sido complicado, pero se siente plena y agradecida.

Es por eso que, además, en más de una ocasión la modelo ha dejado mensajes para quienes tienen una dura enfermedad, o para quienes piensan que no van a poder superar enfermedades o incluso esas mujeres que creen que no podrán ser madres o que cuando lo son piensan que no podrán salir adelante con sus hijos, sus trabajos, etc.