¡Despampanante! Así luce Elizabeth Loaiza a solo días de haber dado a luz

La bella modelo y empresaria Elizabeth Loaiza sigue dando de qué hablar tras haber dado a luz hace tan solo 15 días a su segunda hija Mía, a quien ya presentó públicamente y se ha robado todos los piropos en redes porque según muchos, heredó la belleza de la mamá.

Desde que dio a luz, la atención de los medios nacionales y de sus más de 2,2 millones de seguidores se han enfocado en ella, quien no ha tenido reparo en compartir abiertamente sus experiencias y procesos con su segundo proceso de gestación y ahora nacimiento de su pequeña. Esto, hace que constantemente el nombre de la mujer, se convierta en titular.

Como muestra de ello, está la más reciente publicación de la caleña, donde posó con un sexy vestido rojo, que tenía un escote profundo en sus pechos y otro escote pronunciado en su espalda. Al aprecer, esta batola la usará para dormir, pero sin duda alguna, con su clip dejó suspirando a más de uno.

Loaiza también aprovechó para enviar un contundente mensaje a las mujeres que le siguen y que probablemente estén saliendo por un cambo físico fuerte, recordándoles que lo más importante es el amor propio y valor que cada una le de a su cuerpo y el proceso de cambios.

"Siempre es rico sentirte sexy con @percheroniofficial para que la “depresión post parto” de la que tanto hablan, ni te toque!!!. Todo está en la forma en que tú te veas. Cómo te sientes por dentro, te vez por fuera!!!. La diferencia no la hace tu cuerpo, lo delgada o lo gorda que estés; la diferencia la hace tus pensamientos, cómo te veas y te sientas contigo misma", expresó Loaiza.

Sin embargo, sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que los cambios físicos hacen parte del proceso y que si alquien en este momento no gusta lo que ve en el espejo, es importante que haga algo para cambiarlo. Recordó además que los límites están en la mente y que cada mujer puede lograr ser cualquier cosa que pretenda, siempre y cuando lo emprensa con esfuerzo, dedicación y disciplina.



Culminó presumiendo que este resultado que veían ahora, era tan solo unos días después de haber dado a luz "P.d.: 15 días de post parto, con pocas horas de sueño, aún un poco gordita pero, feliz!!!. No me cambio por nadie".

Así reaccionaron los internautas

"Tener a su niña le a puesto mas bella", "Quedaste más hermosa de lo q eras después del embarazo pasada de linda", "Hermosa como siempre y es verdad los límites son mentales y tantas creencias que limitan", "ufff eres perfecta, ni parece que hubieras estado embarazada hasta hace tan pocos días", "mamasita", "Wooo super sexy elizabeth", y "despampanante mujer", fueron algunos de los comentarios.

