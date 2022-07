Elizabeth Loaiza enseñó su abdomen tras 14 días de haber dado a luz

La modelo y empresaria colombiana Elizabeth Loaiza ha sido noticia por estos días luego de dar a luz a su esperada hija Mía, fruto de su relación con su prometido Juan Pablo Benavides. Y es que desde que supieron que serían padres no han parado de compartir este proceso con sus cientos de seguidores.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Loaiza realizó la famosa dinámica de preguntas que se ha vuelto muy popular en esta red social para charlar un poco con sus fanáticos sobre cómo ha sido su vida desde que Mía llegó a este mundo.

Aunque la hermosa mujer recibió diversas preguntas, hubo una en particular relacionada a su estado físico que llamó la atención de los internautas y, por supuesto, de la modelo, quien no tuvo problema en responderla y de enseñar cómo se encontraba su abdomen en la actualidad.

Y es que como muchos de nosotros sabemos, el tema del cambio físico de una mujer embarazada suele ser bastante llamativo y más cuando esta se ha dedicado al modelaje desde hace muchos años, pues la piel se estira y puede quedar bastante flácida, e incluso salir estrías.

Por esta razón uno de sus seguidores quiso saber cómo hacía Elizabeth Loaiza para bajar el abdomen y que volviera a quedar plano como normalmente lo suele tener.

“¿Qué haces para bajar el abdomen?”, preguntó el internauta, a lo que ella respondió enseñando su cuerpo que “La verdad no he hecho absolutamente nada. Pensé, quedé súper gorda, no pensé quedé extremadamente gorda la barriga estaba muy grande, pero ya ha ido bajando poquito a poco sin hacer nada”.