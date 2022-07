Elizabeth Loaiza reveló por qué no bañaron a Mía durante 11 días

La empresaria y también modelo Elizabeth Loaiza ha mantenido muy informado a sus seguidores sobre el proceso que vive con Mía desde que le dio la bienvenida a este mundo. Y es que desde el pasado 22 de junio que la pequeña llegó a este mundo, no ha parado de compartir diversos momentos que ha vivido junto a su bebé.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de dos millones de seguidores, la empresaria realizó la famosa dinámica de preguntas que se ha vuelto muy popular en esta red social para charlar un poco con sus fanáticos sobre cómo ha sido su vida desde que Mía llegó a este mundo.

¿POR QUÉ MÍA DURÓ VARIOS DÍAS SIN SER BAÑADA?

Durante la dinámica, uno de sus seguidores aprovechó para preguntarle a la modelo el por qué no habían bañado a Mía durante varios días, pues normalmente esto suele hacerse a los dos días de nacidos.

“¿Por qué motivo dejó la niña 11 días sin bañarla, si perfectamente al salir de la clínica uno los asea de una vez?”, fue la pregunta que un fan le realizó a la empresaria quien se encontraba respondiendo preguntas relacionadas al parto de Mía.

Ante esto, Elizabeth explicó que no fue algo que no hizo por capricho, sino que hay una explicación médica detrás de esta decisión. Y que al contrario de lo que muchos piensan, Mía no duró 11 días sin bañarse, sino menos.

“Realmente no era que hubiera que dejarla de bañar todo ese poco de días, sino hasta que se le cayera el ombligo. Nos recomendaron que hasta que no se le cayera el ombligo no se bañara. Igual no olía a feo, olía delicioso”, explicó la empresaria.

Además, destacó las recomendaciones que en su curso prenatal le dieron para que todo este proceso saliera a la perfección.

“Además de eso, en el curso prenatal aprendimos que ellos en la barriguita vienen con una grasa que es muy importante para el desarrollo de las defensas de su piel. Entonces para que no sufran de alergias y de problemas en la piel hasta es recomendable cuando los doctores sacan la bebé, sea cesárea o parto, que cuando los estén limpiando no los limpien mucho, que los dejen con esa grasa para que el cuerpo absorba esa grasa”.

