Elianis Garrido contó cómo la conquistó su nuevo novio

La actriz Elianis Garrido contó a sus millones de fanáticos cómo logró conquistarla su nuevo novio.

Recordemos que la barranquillera sostenía una relación sentimental con el cantante Andy Caicedo y repentinamente confirmó su ruptura.

Meses después de haber anunciado su separación, la exprotagonista se dejó ver muy cariñosa junto a un misterioso hombre en la ciudad de Cartagena a finales del año pasado, el cual ella misma reveló que era su actual pareja.

Si bien no dio muchos detalles al respecto, se trataría de un hombre llamado Álvaro Navarro, del que se desconoce a qué se dedica.

Como bien se sabe la empresaria suele ser muy reservada con su vida privada, tanto que sobre su romance con el artista compartió muy poco con sus seguidores.

Asimismo, lleva esta relación, pero recientemente decidió dar a conocer algunos detalles.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores, la presentadora activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre cómo la conquistó su actual novio.

Mientras iba en un vehículo respondió, resumiendo todo lo que tuvo que hacer para tener su corazón.

Asimismo, la interrogaron sobre cuándo lo iba a presentar y esta no dio respuesta alguna, sino que solo compartió una fotografía de los dos de espalda.

Por su parte, también la cuestionaron sobre cómo pasar una tusa y esta ofreció un gran consejo.

“Somos distintos y definitivamente todas las tusas son diferentes. Creo que lo primero es aceptación de lo que ya no fue. No vivir en el pasado, ni del 'qué hubiera sido si'. No, ya no. hoy es lo único que tenemos. Saber quién eres, lo que vales, lo que quieres y necesitas. Así sube cliché, ayuda mucho orar (para quienes creen) hablarlo, llorar y sacar de ti la amargura. Buscar ayuda psicológica si es necesario. Ayuda mucho a enfocarte en ti, en tus metas, proyectos, tu salud, sobre todo, entrenar, trotar, bailar, acercarte a tu familia y retomar actividades que te hacen feliz y seguro has descuidado”, señaló.