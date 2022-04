El triste suceso que le pasó a Carmen Villalobos con su desayuno

La reconocida actriz se encuentra actualmente en las grabaciones de la nueva versión de Hasta que la Plata nos Separe, una producción que viene cargada de diversión y sorpresas para los televidentes, pues, posee un elenco con amplio recorrido y reconocimiento en la televisión nacional e internacional.

Carmen Villalobos a diario saca un espacio para acercarse con sus seguidores en redes sociales, donde aprovecha para contarles algunas anécdotas de su día, pues precisamente en la mañana del 20 de abril, la actriz se encontraba esperando para ser maquilla para la jornada de grabación de la esperada producción, por lo que aprovechó para ir por algo de comer para su desayuno dentro de las instalaciones del Canal RCN.

La actriz siempre se ha caracterizado por tener una gran actitud y energía en su día a día, sin importar los problemas o percances del día, Carmen siempre se ve con una gran sonrisa al momento de hablar con sus seguidores. Esto quedó más que comprobado con lo que le sucedió recientemente con su comida.

La actriz como de costumbre inició su día dándole los buenos días a sus seguidores, también les contó que se encontraba cansada, pero que, eso no era excusa para no tener buena actitud, la barranquillera iba hablando mientras se alistaba para desayunar, momento que aprovechó para contarle a sus más de 19 millones de seguidores que le acababa de suceder con su comida, la cual, calificó como una triste historia.

Fui a la cafetería del canal, y pedí un café y un palito de queso, entonces me fui caminando para el counter, cuando viene una persona de frente y me señala con su boca algo, y yo no le entendía, cuando volteo a mirar, la bolsa de mi comida se me había caído a un charco de agua.