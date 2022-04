Carmen Villalobos estuvo hospitalizada y contó por qué

El nombre de la actriz barranquillera Carmen Villalobos sigue siendo tendencia tras conocerse su próximo protagónico en uno de los proyectos más prometedores de la televisión colombiana, "Hasta que La Plata nos Separe", una producción que con su versión original fascinó a los televidentes, por la historia de dos actores de mundos opuestos, que terminan sorteando situaciones inesperadas, que traen consigo drama, amores y sobre todo, mucha comedia.

Esta nueva versión, viene con todas estas características potencializadas, para darle jornadas de diversión a las familias. Tanto ha sido el compromiso de los actores con sus personajes, que la misma Carmen Villalobos contó el percanse médico que tuvo, a raíz de los instrumentos que debe usar su personaje, Alejandra Maldonado.

"Imagínense que he estado incapacitada por amor al arte, resulta que el personaje que estoy haciendo en este momento, lleva una cantidad de utilería que lo requiere, como bastón, muletas, bota, cuello ortopédico y esto ha hecho que me de tendinitis en la rodilla y el hombro...termino muy feliz mis jornadas laborales pero también termino muy adolorida y el fin de semana el dolor fue muy fuerte y me incapacitaron", contó la barranquillera.