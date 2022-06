Cintia Cossio aclara qué es lo que muestra en Only Fans y enfrenta las críticas

Cintia Cossio ha dejado una interesante charla en donde sin caretas, de frente y sin tapujos habla sobre el contenido por el que la gente la ha conocido en redes sociales, la joven ha sido clara hablando de cómo ha sabido sacarle provecho a esta plataforma, cosa que quiere que sus seguidores aprendan.

No es ningún secreto que la hermana de Yeferson Cossio se ha vuelto famosa por dejar ver mucha piel en redes sociales, en donde enloquece a muchos con sus curvas y esa picardía que flechó hasta a su pareja Jhoan López.

Es por eso que la paisa ha dejado claro cuáles son las falsas creencias que la gente tiene de la plataforma que es polémica.

La gente tiene muy feminizada y muy sexualizada la plataforma, y no es una plataforma pornográfica como la gente lo ha querido hacer ver, como he puesto en el curso que estoy dando como ejemplo, hay gente que simplemente sube ahí sus fiestas

Contó en primer lugar Cintia quien mencionó todos esos tipos que da en su curso gratuitos sobre Only Fans, en donde además cuenta que próximamente abrirá otro Only Fans, en donde subirá los videos de las bromas pesadas que hace.

También contó más detalles de su curso en donde muestra que hay que tener actitud y creatividad para realizar el contenido y ser exitoso en esa plataforma en donde se puede facturar y mucho sin tener que subir contenido explicito, de hecho, ella dice que los medios lo han sexualizado.

¿Qué le dice Cintia Cossio a quienes la critican en Only Fans?

La paisa cuenta que recibe comentarios ofensivos por dedicarse a subir contenido en Only Fans, no obstante, les respondió a sus seguidores con un mensaje tajante respecto a si es fácil o no este trabajo al que se dedica desde hace tiempo.

Son críticas vacías porque al fin y al cabo todos estudiamos para trabajar y ganar dinero, todo es un trabajo y un trabajo muy tedioso’

Expresó Cossio a quienes le critican por hacer este contenido que para muchos es fácil y que no reviste mayor complejidad, pero como ella mismo lo dice, ‘si fuera algo fácil todo el mundo lo haría’

Cintia Cossio lanzó ‘El método Cintia’ con el cual le ha empezado a enseñar a la gente como logró estar en el top 10 a nivel del mundo durante tres años en la plataforma de Only Fans.

El método Cintia, es un curso en dónde enseña como ser usuario en la plataforma Only Fans, cómo utilizarla sin necesidad de ser explícitos, o siéndolo, cómo monetizarla y como es la mejor manera de crecer en ella desde cero.

