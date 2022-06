Cintia Cossio le jugó la divertida broma de las cejas a sus amigos y familiares

La creadora de contenido paisa Cintia Cossio es una de las influenciadoras que más destaca en el mundo digital por ser una de las instagramer más espontaneas al momento de mostrarse en redes sociales. De hecho, la joven suele mencionar en diversas ocasiones que la versión que sus seguidores ven en redes es la misma que verán en la vida real.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones y medio de seguidores, la influenciadora compartió la famosa broma de las cejas que se ha vuelto muy popular en los últimos días por medio de las redes sociales.

Esta broma consiste en utilizar un filtro que ofrece la red social Instagram para lograr que las cejas luzcan más delgadas y finas y así hacerle creer a las demás personas que quien lo usa se acaba de realizar un cambio de imagen, que suele sorprender por la notoria diferencia.

Esto fue exactamente lo que hizo Cintia Cossio. La joven utilizó este filtro, que da un aspecto bastante real, para posteriormente publicarlo en su cuenta oficial de Instagram y así hacerle creer a todos que se había modificado las cejas.

Lo gracioso de esta broma es la reacción que suelen tener las personas, como en este caso, la reacción de sus familiares y amigos.

De hecho, la mujer explicó que había tapado su rostro para probarle a su familia que no se trataba de un filtro sino de un cambio real. Claramente, según relata, su familia al recibir el video se preocupó y comenzó a llamarla, pero ella nunca contestó.

“Ignorando un poco lo cayos de mis manos, ¿Sabían ustedes que mi familia se había asustado porque creyeron que yo me había hecho las cejas así? Les mandé este video y puse la mano así para que vieran que no era un filtro. De inmediato me empezaron a llamar y yo les rechazaba la llamada. Lo siento, no grabé, solo quería molestarlos como siempre. Esto fue esta semana que tenía muchas ganas de joderlos a todos”.