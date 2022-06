El objeto de “La Pajarita” del que Juliette Pardau se despidió

Hasta que la plata nos separe ha logrado superar todas las expectativas capítulo tras capítulo de los colombianos, pues han sido miles de comentarios a través de redes sociales en los que las personas han mostrado su cariño y gran conexión con la historia y sus particulares y divertidos personajes.

Uno de los personajes que más ha llamado la atención y ha sorprendido a los televidentes es el de "La Pajarita" interpretado por ​​​​​​Juliette Pardau, la cual, con su personalidad caprichosa y aveces obsesiva con Rafael Méndez ha puesto a reir a los colombianos, pues ha expuesto una de las situaciones que viven en ocasiones las parejas del siglo XXI.

Pero este personaje no solo ha marcado a los colombianos, pues la actriz recientemente compartió a través de redes sociales su sentir tras finalizar las grabaciones de HQLPNS.

La actriz venezolana sacó un espacio en su cuenta oficial de Instagram en donde está próxima a llegar al millón de seguidores, en el que habló de forma sincera con sus seguidores de cómo se sentía al culminar una de las etapas que según ella calificó más bonitas dentro de su carrera actoral.

La actriz expresó que sentía muy nostálgica por terminar ese proceso que duró más de seis meses, en el que entregó y dio todo su talento y esfuerzo para sorprender a los televidentes, quienes le han preguntando el porqué de haber terminado las grabaciones tan pronto, algo que ella quiso aclarar.

No es que se hayan acabado rápido, es que el proyecto inició desde enero, si no que mucho tiempo después se habló del proyecto públicamente porque no se podía decir nada.