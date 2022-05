Edwin Garrido fue víctima de ladrones en Bogotá

La inseguridad en la capital colombiana está cada vez más grave y así lo sintió el ex protagonista de Nuestra Tele, Edwin Garrido, quien se mostró preocupado e indignado con los ladrones que atacan en cualquier momento y lugar.

Fue en su cuenta de Instagram con casi 200 mil seguidores que el actor subió un video contando que fue víctima de un asalto en Bogotá y, además, contó con mucha rabia varios detalles de este hecho

“Estaba yo caminando y miren me vieron esta cadenita acá, un tipo en una moto llegó, yo lo vi inofensivo, cuando pasa y miren lo que me hace… me arrebata esto y el muy cobarde sale volando en la pu** moto, que, créanme, el man volteaba del nervio que tenía, ya yo lo iba alcanzando. Mi chica me grita: ‘Edwin, déjalo’ y yo uy… todo porque fue una vaina de mecánicos, que había muchos mecánicos ahí ¿Tú te imaginas cómo le hubiese ido a ese tipo?” dice el actor en el video.