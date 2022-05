Exnovia del Mindo reveló si le daría una oportunidad al amor

Hace varios meses el amor entre el generador de contenido Armando Ortiz, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como El Mindo, y la médico Mar Aldana llegó a su fin.

Y aunque de los detalles sobre esta situación se conoce muy poco, ambos han mantenido una relación distante y no han dado más información sobre su ruptura, cada uno por su lado ha manifestado en varias oportunidades comentarios o contenido que se piensa podrían ser indirectas. Es por eso que una de las más recientes historias de la doctora, Mar Aldana se dejó ver con una amiga conversando sobre las nuevas oportunidades en el amor.

Y es que Mar Aldana respondió a sobre si se daría una nueva oportunidad en el amor, a lo que ella respondió que sí, que sigue firme y que no pierde las esperanzas. Y esto de inmediato generó comentarios en su amiga, quien pensó que ella ya estaba “del otro lado”, es decir, “en el perreo”, pero no, ella se dejó ver incluso conmovida por la respuesta que dio.

Mar Aldana terminó su relación con El Mindo, pero desde entonces no se ha dejado ver con nadie más, solo con su padre, quien la ha acompañado en varias labores personales y profesionales, y no, es más, no ha mostrado tener intenciones de tener un amor pronto.

Y es que ella incluso ha respondido preguntas que está soltera, y su padre también ha dicho que cuando el amor llegue a su vida será bienvenido porque su hija es un buen partido, pero este no ha llegado.

Por su parte, El Mindo nunca más se volvió a manifestar sobre su relación, o las oportunidades del amor, pero sí ha dejado saber que está enfocado en su trabajo y sus proyectos, al igual que Mar Aldana.

Lo que se sabe

Armando Ortiz, como es el nombre real del Mindo se radicó en los Estados Unidos desde que empezó el año y aunque viaja constantemente a Colombia, está muy feliz junto a su hermana en nuevos proyectos en los que se ha dejado ver hasta compartiendo con grandes personalidades del cine, televisión y hasta en eventos de gran importante en este país donde quiere abrir puertas y dejar huellas.

Vale la pena destacar que este paso El Mindo lo dio y con los días se conoció que su relación con la doctora Mar Aldana habría llegado a su fin. Y esto, luego que ella misma respondiera preguntas de sus miles de seguidores y afirmara que ya no tenía novio. Esta respuesta fue contestada, al parecer, por el influenciador, escribiendo en una de sus historias, “golpe bajo”.

En la actualidad, la doctora Mar Aldana ha mostrado estar enfocada en su carrera profesional y en las atenciones a sus pacientes, su familia, y cumplir sus sueños, viajar y más como se ha dejado ver en redes. Mientras que El Mindo ha dejado ver que está igual de enfocado en sus proyectos profesionales, que está haciendo alianzas y consiguiendo cumplir metas proyectadas en el extranjero.