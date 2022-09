Diana Santamaría reveló cómo se preparó su hijo Abel Villa para su personaje

Leandro Díaz tiene encantados a toda Colombia desde el pasado 19 de septiembre, cuando la producción salió al aire a través de la pantalla del Canal RCN, en su momento las actuaciones de sus protagonistas Silvestre Dangond (Leandro Díaz) y Laura De León (Matilde Lina) impactó y encantó a los televidentes, pues su naturalidad y gran puesta en escena fue destacada en redes sociales.

Posteriormente, con el inicio de la historia de Leandro desde pequeño, el joven actor Abel Villa quien dio vida al cantautor de pequeño empezó a acaparar las miradas de los televidentes, y a medida que avanzaba cada capítulo su interpretación enternecía y encantaba a millones de personas, por eso, los comentarios y elogios a favor de la joven promesa no se hicieron esperar.

Sin duda alguna, este joven actor logró ganarse el corazón de toda Colombia, aunque su participación en la novela fue mientras se mostró parte de la niñez de Leandro, su nombre sigue estando presente en las personas, por eso, sus papá en la vida real, el cantante Beto Villa y la actriz Diana Santamaría, no han parado de agradecer a los fans del menor por tantas muestras de cariño y apoyo hacía él.

Precisamente, Diana, recientemente decidó compartir unos inéditos clips de lo que significó esta producción en la vida de su hijo y en la suya, pues, aunque Beto también participará en la novela, ella estuvo acompañando al menor durante todas las jornadas de grabación.

Diana reveló a través de su cuenta oficial de Instagram un inédito video en el que el mostraba algunas imágenes del detrás de cámaras de algunas escenas, en las que mostraba cómo preparaban y maquillaban a Abel para las jornadas de grabación, cómo preparaban cada escena al detalle, la felicidad y emoción que tenía el pequeño, los consejos que le daban las personas del equipo de producción, y asimismo, la despedida que tuvo Abel cuando realizó su última escena.

De igual modo, la actriz también decidió confesarles a sus seguidores lo que había sentido y siente con el gran recibimiento que tuvo su hijo en pantalla, ya que, aunque ella siempre conoció sus capacidad y talento, está encantada de poder ver cumplir un sueño a su hijo, en un camino que hasta ahora empieza.

Me preguntan qué siento al ver todo el talento de mi hijito Abel. Lo mismo que he sentido desde que nacieron mis dos hijos. No importa si es en un recital del colegio o en televisión nacional, el pecho se me quiere estallar de amor y orgullo cada vez que veo a mis hijos mostrar sus talentos y personalidad.