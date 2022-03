Yina Calderón comparó la belleza de Diana Celis con la actual novia de Epa Colombia

La empresaria e influenciadora Yina Calderón decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas junto a uno de sus amigos, muy similar a la que sus hermanas habían realizado horas antes.

En esta ocasión, Calderón respondió diferentes preguntas que su amigo le realizaba, pero curiosamente varias de ellas estuvieron relacionadas a la vendedora de Keratina Epa Colombia, entre ellas, sobre la actual pareja de la empresaria y sobre el producto que vendía.

La primera pregunta en responder fue la siguiente: “¿Quién es más linda? ¿La anterior novia de Epa Colombia, Diana Celis o la actual?” A lo que ella respondió de inmediato que “Obviamente que Diana Celis es más linda. O sea, no estoy diciendo que la que tenga ahora sea fea. No, todas las mujeres somos lindas”.

La influencer justificó su respuesta con el hecho de que Epa Colombia tenía mucho dinero y podía tener como pareja a una modelo.

Y aunque aclaró que el físico no es lo importante, reiteró que pensaba que había “cambiado” a Diana Celis por “un viejononón”.

La siguiente pregunta estuvo relacionada con la mejor keratina del mercado y que de cierto modo tenía como objetivo hablar del producto de Epa Colombia.

“Sea sincera, ¿Cuál cree que sea la mejor Keratina de Colombia?”, Ante esto la empresaria contestó que entre sus favoritas estaba la de su hermana y que la de Epa no la había probado, por lo que no podía decir qué tan buena era.

“Bebés la verdad a mí me gusta mucho la de Magic Hair y me gusta mucho la de mi hermana, ¿Si me entiendes? La de Epa no la he probado. Yo tampoco voy a botar veneno, no señora, yo no la he probado. No sé qué tal será”.