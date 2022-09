Con tiernas pataditas, Daniella Donado muestra cuánto ha crecido su pancita

La talentosa bailarina y modelo Daniella Donado enterneció a sus millones de seguidores en la red social al mostrar lo mucho que ha crecido su pancita. Recordemos que la barranquillera se encuentra disfrutando de su tercer embarazo y, según informó recientemente, tendrá un niño. Por lo que los fans de la exreina del Carnaval de Barranquilla están muy atentos a cualquier publicación de Daniella, especialmente si está relacionada con el bebé.

También, los seguidores de Daniella le han manifestado su apoyo y cariño con respecto a la enfermedad que está sufriendo la barranquillera en esta etapa de gestación. Pues Donado ha dicho y mostrado que viene sufriendo de una fuerte dermatitis seborreica y, aunque ha recurrido a varios productos para combatirla, no puede hacer más para contrarrestarla por su estado. Sobre la afección cutánea, Daniela dijo que tendrá que aprender a vivir con ella mientras nace su tercer hijo, de quien además ya reveló el nombre.

"Mi realidad sigue siendo está. Creo que me toca amarla, aceptarla y entender que mientras nace Daniel tendré que aprender a vivir con ella, supongo, porque ya lo intenté todo. Todas las cremas habidas y por haber, y no pasa nada. Lo que me dan, porque es una dermatitis seborreica, cuando me la echo me pone peor, entonces me toca convivir con ella”, fueron las palabras de Daniela sobre la enfermedad y con las que confesó que su hijo se llamaría Daniel.