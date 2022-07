Con emotivo video, Daniella Donado anunció que está embarazada de su tercer hijo

La presentadora y modelo Daniella Donado vivió hace unos meses la dolorosa partida de su padre, situación que la llenó de tristeza; sin embargo, hoy la vida le da una nueva razón para estar tranquila y feliz, pues se encuentra embarazada de su tercer hijo.

Por medio de sus redes sociales, Daniella y su esposo Virgilio Torres compartieron la buena nueva, con un emotivo video, la pareja les contó a sus seguidores que están embarazados y dichosos al saber que se agrandó la familia.

La barranquillera se despidió de su padre el pasado 1 de mayo, situación que dividió su vida en dos, pues le tuvo que decir adiós a uno de sus amores más grandes.

Daniella emocionó a sus más de 1 millón de seguidores con esta noticia, además que, en medio de tanta felicidad, la modelo compartió una dolorosa situación que vivieron en diciembre del 2021.

En este punto no sabíamos si emocionarnos o no. En diciembre nos pasó lo mismo, y el bebé no se implantó ya que solo tenía 2 semanas de embarazo. Así que desde este día solo paciencia y esperar qué pasaba. Hasta que llegó el 2 de mayo día del sepelio de mi papá y pasó esto