Daniela Ospina tuvo un accidente con su vestido y casi muestra de más

Daniela Ospina nuevamente enamoró a sus millones de seguidores en las redes sociales con una sesión fotográfica en la que el protagonista es el atuendo que ella puesto, pero no solamente por lo bello que es su vestido sino por un pequeño incidente que tuvo con él y que casi hace que ella muestre de más.

En su cuenta oficial de Instagram, Daniela Ospina publicó un carrete con seis fotos, la cual fue tomada en exteriores y en ella la modelo y empresaria utiliza un veraniego vestido blanco suelto, una cartera rosa y aretes, un collar una pulsera y un reloj.

Las fotografías de Daniela Ospina

En la primera fotografía Daniela Ospina se muestra muy sonriente mientras toma su cabello con su mano inclinando un poco la cabeza, en esta imagen la paisa está riéndose de algo y la razón está en el mismo carrete, por eso ella invitó a sus seguidores a que deslicen las fotos para descubrirlo.

“Desliza para ver porqué estaba riéndome”, escribió Daniela Ospina al hacer la publicación en su cuenta de Instagram.

Así que, si comenzamos a deslizar las fotos encontramos que, en las demás imágenes, Daniela aparece luciendo su atuendo en diferentes poses, todas de pie, primero mirando hacia la izquierda, luego posando de frente, luego caminando hacia la derecha, luego se devuelve hasta que finalmente llegamos a la última instantánea que revela a razón de su risa.

El pequeño accidente que tuvo Daniela con su vestido

En esta foto, que es muy similar a la primera, se ve a Daniela inclinando la cabeza inclinada hacia adelante, pero en vez de risa tiene una expresión de preocupación, pues una de las delgadas tiras de su vestido se le bajó haciendo que ella casi muestre uno de sus pechos, por fortuna ella reaccionó rápidamente y con su mano izquierda intentó cubrirlo.

Esta mala jugada del vestido no solamente fue la causante de la risa de Daniela Ospina, sino que también divirtió a muchos de los más de siete millones de seguidores que la ex esposa de James Rodríguez tiene en su cuenta de Instagram por eso en pocas horas ya completa más de catorce mil me gusta y cientos de mensajes de los internautas con halagadores mensajes y emoticones de risas.

