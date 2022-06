Daniela Ospina mostró el lugar al que le gustaría ir de cumpleaños

Falta muy poco para que la empresaria Daniela Ospina llegue a su cumpleaños número 30, y por eso quisiera celebrarlo por todo lo alto. Es por eso que decidió no pensar sola en su celebración y pidió ideas a sus miles de seguidores en redes sociales.

No dejes de ver: Daniela Ospina protagonizó romántica foto en la piscina junto a su novio

En la dinámica de preguntas, Daniela Ospina quiso saber qué ideas se les ocurrían a quienes la siguen en redes para su cumpleaños, y las respuestas más creativas no dudó en publicarlas.

Algunas de ellas le recomendaron que hiciera un reencuentro con quienes jugó voleibol y que en un lugar de ese estilo celebrar sus 30 años y además recordara esos grandes momentos que la llevaron a lograr también grandes hazañas en su vida. A los que Daniela Ospina respondió no saber si recuerda muchas cosas, pero no descartó el plan, incluso respondió esta pregunta con una foto de uno de sus momentos en la cancha.

Luego le dijeron que podría ser un lugar de temáticas muy diferentes a su día a día, un lugar lejano con mucha historia, y esto sin duda sí motivó a la empresaria, quien no dudó en contestar esta pregunta con una fotografía de un elefante que podría estar en la India o en una de estas zonas del mundo, y confesó además que estos lugares son un sueño para ella.

Lo cierto es que varias ideas le quedaron sonando a la empresaria pues quiere celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Muchos incluso le dieron la idea de una comida en la orilla de la playa o en esta temática, a lo que respondió que así celebró sus 28 años por lo que esa idea, que en sí es muy buena y creativa ya la experimentó hace dos años.

¿Daniela Ospina no tiene 30 años?

Al parecer, que Daniela Ospina revelara cuántos años está por cumplir le causó mucha impresión a sus miles de seguidores, quienes no dudaron en dejar sus pensamientos en la caja de preguntas de la empresaria.

Pero hubo hasta quienes fueron más directos y consideraron que ella no aparenta 30 años, imposible que los tenga, pero que, en caso de ser así, la razón por la que se ve mayo sería por la forma en la que se viste, pues este usuario de redes le dejó saber que sus looks son de persona mayor.

A lo que ella no dudó en responder con un, buenos días, y también con una fotografía junto a su hija y un look muy urbano, muy sencillo y juvenil, de short y camiseta ancha que sin duda no es nada de gente mayor, pero que ella decidió mostrar la opinión que tienen algunos en redes sociales sobre su edad real y la que aparenta.

Descubre más: Daniela Ospina respondió sobre lo rápido que está creciendo Salomé