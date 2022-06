Daniela Arango reveló su emoción tras asistir por primera vez a los Premios Heat

La influenciadora Daniela Arango se mostró muy emocionada a sus millones de fanáticos tras asistir por primera vez a unos premios.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la joven compartió un carrusel con varias fotografías de su primer día en su llegada da Cap Cana, República Dominicana para los Premios Heat, que se llevarán a cabo este jueves 02 de junio, donde se premian a los mejores de la industria de la música latina.

Luciendo un ajustado vestido de color morado con transparencias y unas zapatillas con plataformas, posó desde el hotel en el que se está hospedando.

Además, agregó algunas instantáneas en entrevistas, acompañada por su colega Sebastián Villalobos.

“Mi primer día en unos premios:

Menos mal no subí las primeras fotos cuándo me las tomó mi mamá…

Cómo nunca había tenido la oportunidad de estar en unos premios, no tenía ni la más mínima idea de que esperar, aunque de igual manera estaba súper emocionada y expectante!

Por primer vez también hice rueda de prensa y eran canales de todo LATAM (obvio todo lo nuevo me pone los pelos de punta), la cosa es:

NO SOLO ASUMIMOS EL RETO DE PRESENTAR SINO DE TRAER MI MARCA!

Bueno en fin, un primer día mágico! Sentir el apoyo de cada persona que recibía el regalo de Rayada, los medios te acogen súper bien… wow!

Mi conclusión es:

Lancémonos a hacer eso que nos pone los pelos de punta, que en el camino vas a encontrar las personas perfectas para lograr todo y mucho más.

Gracias a ustedes por creer en mí;

Gracias a estas personitas lindas que hacen esto realidad”, escribió en la descripción de la publicación.