Luisa Fernanda W respondió a críticas por su segundo embarazo

La influenciadora Luisa Fernanda W respondió a las críticas que ha recibido tras su segundo embarazo, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada sobre por qué hubo tanto tapujo en contar la noticia.

“Cero tapujos, simplemente esperamos el tiempo prudente que nos recomendó nuestro doctor y yo ya les había dicho que si en algún momento quedaba de nuevo embarazada les contaba después de los tres meses porque me parece que es lo más correcto” , señaló.

Asimismo, contestó a quienes la tildaban de que estaba muy delgada, juzgando su físico sin conocer todo lo que había detrás.

Mencionó que, en el video donde revela su embarazo y se deja ver vomitando, lo hizo con toda la intención para explicar el por qué de su apariencia en este segundo estado de gestación de su bebé.

“Muchas personas me criticaron días atrás diciéndome que estaba muy flaca y yo por dentro ‘si supieran todo lo que he vomitado’. De verdad que es tan fácil hablar y criticar del físico de una persona, que si está gorda o flaca, pero cómo nos atrevemos a criticar a una persona cuando no sabemos por lo que está pasando.

Este embarazo ha hecho que yo vomite demasiado, que me ponga más delgada o flaca, como quieran decirme (…) tras de que estoy vomitando casi todos los días no estoy entrenando, pero con qué ganas; estoy tomando muchas vitaminas, realmente sí me ha dado súper duro porque les cogí fastidio a todas las comidas”, confesó.