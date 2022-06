Dani Duke confesó si realmente le afectan los malos comentarios

Los creadores de contenido La Liendra y Dani Duke son una de las parejas más seguida y queridas de la farándula nacional, pues gracias a sus contenidos y constantes interacciones ha logrado construir una exitosa carrera en las redes sociales y plataformas digitales a lo largo de los últimos años, lo que ha hecho que hoy en día gocen de una enorme comunidad en sus cuentas personales.

Mauricio Gómez, nombre real de La Liendra, goza de más de seis millones y medio en su cuenta oficial de Instagram, donde su contenido se caracteriza por ser de humor, recreativo y en algunos casos cultural. Dani Duke por su parte, goza de una comunidad por encima de los cuatro millones de seguidores y su contenido se caracteriza por ser hacia temas de maquillaje, moda y belleza, cuidado personal, etc.

Esto hace que gran parte de lo que hacen y publican los influencers de manera conjunta o independiente se convierta rápidamente en tendencia digital como fue el caso de las más reciente dinámica de preguntas que habilitó Dani Duke, donde respondió desde preguntas muy personales hasta otras muy abiertas y profesionales.

La primera de ellas iba dirigida a cómo reaccionaba realmente tras la ola de comentarios negativos que había recibido recientemente en sus contenidos en TikTok y en contenidos en general. Ante lo primero, confesó no haberlos visto y confesó que aunque ama TikTok no está muy al pendiente de las reacciones y menos cuando son negativas.

Estamos en un mundo libre, exprésate como quieras y como te haga feliz...la verdad no me afectan los comentarios negativos, añadió la paisa.

Otras confesiones de Dani Duke

Posteriormente, la mujer también habló sobre su trayectoria profesional, luego que le preguntaran cómo había hecho para llegar donde está ahora. Dijo en comienzo que se sentía orgullosa de lo que ha logrado, que no es ni siquiera la mitad de todo lo que sueña, pero que no se da duro y por ello si le gusta detenerce para aplaudirse así misma. Recalcó además que el secreto para lograr el éxito es amar lo que se hace, porque de esa manera uno siempre va querer aportar más para mejorar el producto, servicio, experiencia, etc.

También confesó que en algún momento de su vida si le han dado ataques de ansiedad pero que por fortuna ha podido combatirlo sin necesidad de medicamentos o tratamientos graves, pero que si conoce la enfermedad de depresión y ansiedad de cerca, porque varios de sus amigos cercanos han vivído con esta enfermedad toda su vida.

Problemas emocionales he sufrido todos los que ustedes quieran, inseguridades, miedos, frutraciones, me ha roto el corazón, pero eso es parte de la vida y aprender a salir de estas situaciones es el aprendizaje.

Culminó mostrando fotos de sus pies, dándole consejos a sus seguidoras, hablando de su trayectoria universitaria y compartiendo su sueño frustado, que dejó sorprendido a más de uno.

