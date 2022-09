Dani Duke dejó muy poco a la imaginación con reciente post

El nombre de la creadora de contenido y empresaria Dani Duke es constantemente tendencia en redes sociales por sus contenidos en pareja con La Liendra, por sus tutoriales de belleza y moda y sobre todo, por la belleza y sensualidad que derrocha en gran parte de sus contenidos.

No dejes de leer: Dani Duke dividió posturas al presumirse bailando bachata

El ejemplo más reciente de ello, se dio hace tan solo unas horas, cuando la antioqueña colgó una sugerente instantánea en su Feed De Instagram, con el que dejó muy poco a la imaginación de los internautas. Se trata de una foto donde posó completamente de espaldas y con unos ligueros de hilo, dejando al descubierto sus pronunciadas curvas y sobre todo, sus glúteos.

No contenta, parece que en la parte de arriba no contaba con ninguna prenda y fue por eso, que usó uno de sus brazos para cubrir una parte de su busto y no dejarlo al descubierto. Todo esto, lo acompañó con un look y efectos muy ochenteros, ya que se pusó una peluca a la altura de sus hombros, con el característico capul que se usaba en dicha década.

Así reaccionaron los internautas tras publicación de Dani Duke

Fue cuestión de horas para que su publicación acumulara miles de "me gusta" y comentarios que en su mayoría, elogiaban el cuerpazo y la sensualidad que tenía. Otros mientras tanto, la invitaron a proteger más su intimidad y su cuerpo.

"Falta poco para que puedas disfrutar de este pais tan maravilloso las Vegas", "Pues sigue brillando", "Eres tan perfecta", "Estas parada en las ganas de vivir", "Una belleza", "espectacular", "eres muy bella pero de un tiempo para acá te centras en mostrar mucho tu cuerpo", "antes eras más decente con tus contenidos" y "hermosa, eres lo más bello y no hagas caso a las críticas", fueron algunos de los comentarios.

Vale aclarar, que esta imitación tipo "bailarinas de cabaret" en las vegas, lo habría adoptado la antioqueña en su más reciente tour por Europa, donde al visitar un cabaret y ver esta temática, afirmó haberse maravillado con el concepto y anticipó que le serviría de inspiración para un futuro set fotográfico, para su página de contenido exclusivo.

No te pierdas: Aida Victoria dio inesperada opinión sobre Kai, el bebé de Greeicy