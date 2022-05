Daddy Yankee reveló por qué anunció su retiro de la música en el 2004

El cantante Daddy Yankee confesó por qué alcanzó a anunciar su retiro de la música en el año 2004 y qué lo hizo retomar su carrera.

En dicho año, el artista estrenó su álbum titulado “Barrio Fino”, pero en aquella época estaba el negocio de la piratería bastante fuerte, razón por la que, este pensó que su carrera musical se había terminado.

“Yo tomo la decisión porque ahí la industria está pasando un momento bien interesante cuando empieza lo digital, el pirateo masivo, entonces yo tenía todos los ahorros ahí apostados y dije ‘se me fueron todos los ahorros no hay forma de recuperar esto, yo estaba frustrado, lloraba, decía qué está pasando con esto, se me fue la vida aquí.

Yo tuve una reivindicación bien chévere en mi vida y la música me salvó la vida y yo dije ‘yo no vuelvo pa’ atrás nunca’ y cuando tú tienes esas situaciones te vienen lo más grandes retos (…) dije ‘me está llamando el pasado, no me quiere soltar’ y dije ‘Dios hice una promesa yo no vuelvo pa’ atrás, me voy a meter a estudiar”, contó para el programa "Molusco TV".