Daddy Yankee habló sin filtros sobre su polémica relación con Don Omar

El cantante Daddy Yankee despejó varias inquietudes sobre su polémica relación con su colega Don Omar.

El puertorriqueño fue interrogado sobre la gira en el año 2015 que realizó junto a Don Omar llamada “The KingDom”, la cual se pausó sin darse a conocer los motivos de ello.

“THE KINGDOM fue un proyecto bien importante en mi carrera, era la competencia entre dos artistas élite que iban a demostrar lo mejor en tarima sin ningún tipo de restricción, el show de cada uno, y la gente iba a escoger quién fue el mejor, eventualmente todo iba marchando excelente, de repente en una de las giras Don Omar abandonó. Obviamente yo me molesté porque perdimos mucho dinero al él tomar esa decisión. Es por eso que una vez me preguntaron ‘tú volverías a trabajar con Don Omar’ yo dije ‘no’, porque yo no puedo poner en riesgo nuevamente un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque ya hubo un precedente y no puedo correr el riesgo nuevamente de perder tanto dinero. Al él abandonar la gira se perdió un gran proyecto, yo creo que la gente estaba disfrutando mucho de ese concepto, de medirnos en tarima y me gusta medirme con gente de ese calibre, con gente dura, buena y Don es ese tipo de artista”, confesó.

Destacó que nunca tuvo miedo de perder en tarima, tanto así, que cuando Don Omar abandonó la gira este trató de hablar junto al empresario Raphy Pina para que el artista regresara, así a él le tocara bajar el nivel de su show, pues este en todas las votaciones de los shows que dieron era el ganador.

“Desde el día uno dijimos vamos a tirarnos directo, de frente, con todo, pero siempre profesional (…) y al sol de hoy no sé por qué Don Omar abandonó el proyecto. (…) Yo estuve en la delantera siempre, la gente escogió quién fue el ganador y el abandonó la gira, yo iba a seguir. Yo le dije a Pina ‘¿qué podemos hacer para rescatar esto?’, ‘¿qué hay que hacer para que Don se sienta cómodo?’, estamos hablando de millones de dólares y hay un público que está esperando esto ya, ‘yo le decía a Pina, si Dom quiere que me destroce en tarima, dale’. Yo he sido un artista que he ido contra todos los pronósticos, mi carrera se ha basado en eso, a mí me han tirado con todo, yo le decía ‘a mí me van a tirar con todo y no me van a tumbar nunca, estoy bien seguro y si él quiere montamos eso, pero vamos a darle. Si él me tiene que tirar en tarima y destrozarme para que se sienta cómoda, que lo haga, no tengo problema, que diga que él ganó, pero no perdamos este negocio’”, añadió.

Confesó que no hay resentimientos

Asimismo, aclaró el rumor de que le había enviado una indirecta a su más reciente canción “El Abusador” a una tiradera de hace 15 años.

“No tiene sentido, porque venimos de tirarnos directo con nombre y apellido y de frente, siempre hemos ido directo al grano. Lo de nosotros murió en el 2015 (…) a mí no me conviene decirte esto, a mí me conviene que todo el mundo crea que es para Dom si pensamos en negocio, pero ya estoy retirado, ya no necesito esa promo. Hoy por hoy tengo cero resentimiento con Don Omar, se está parando a batear, espero que haga un home run y retome su carrera y todo el mundo lo celebre, de corazón. Le deseo todo lo mejor y logre el éxito que está buscando”, dijo.

