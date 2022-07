El animal que Cristina Hurtado no fue capaz de comerse

Durante el fin de semana, la presentadora antioqueña Cristina Hurtando le anunció a su comunidad de seguidores que debía ausentarse de Colombia por compromisos laborales y aunque en comienzo no reveló el destino, fue cuestión de horas para descubrir que estaba arrivando México.

Aunque no ha mostrado muchos detalles de sus jornadas laborales, si ha aprovechado sus interacciones para relatar el reto que está viviendo su esposo Josse Narváez al quedarse por primera vez solo con su bebé durante varios días y sobre todo en las noches, que es cuando Mateo más extraña la compañía y lactancia de su progenitora.

Tras hablar sobre los retos paternos, la presentadora mostró el plan nocturno que llevaría a cabo luego del trabajo. Se trata de una cena en un restaurante típico del país azteca, dodne desde luego degustarían varios platillos típicos de su cultura gastronómica.

Al comienzo la también empresaria se mostró muy animada por comer quesadillas, tortillas, nachos, pero lo que no se esperaba, es que le dieran a degustar los famosos "chapulines" que son unos grillos freídos, que parecen ser un espectáculo culinario en dicho país, tanto, que de momento Cristina parecía decidida a probarlos.

Sin embargo y como se puede apreciar en los clips algo cambió, al punto de mostrarse a carcajadas nerviosas por n poder ni siquiera tocar uno de los "chapulines".

"No, no fui capaz, no puedo, mira eso, yo respeto mucho la gastronomía de todos los países pero es que hay cosas que ya superan como los miedos, fobias, no sé, no fui capaz de probar...de hecho ni siquiera he podido probar las hormigas culonas de Colombia".