La odisea de Cristina Hurtado por dejar solo a su bebé por primera vez

La guapa presentadora antioqueña Cristina Hurtado, aprovechó su más reciente interacción en Instagram para sincerarse con sus millones de seguidores sobre un tema que la tiene un poco acongojada desde hace varios días.

Se trata de un viaje que debe hacer este próximo martes por cuestiones laborales y que obligatoriamente le impiden llevarse a su bebé Mateo con ella. Por ello deberá dejarlo por primera vez solo en casa, aunque bajo los excelente cuidados de su padre.

Sin embargo, para nadie es un secreto que los bebés en los primeros meses, tienen un apego especial con sus progenitorias por el proceso de lactancia y por el tiempo que convivieron dentro de su pancita. Esto, ha hecho que la ausencia que tendrá Cristina se convierta en todo un reto familiar.

Como les parece que ya mañana me voy para Bogotá, porque resulta que pasado mañana es decir el martes tengo un viaje, por primera vez en siente meses voy a dejar a Mateo solo (bueno con el papá obviamente) pero sobre todo es en la noche, es decir, no voy a amanecer en la casa, entonces hemos hecho un entrenamiento con Mateo todas las noches, para que el no pida tet# sino que pida tete o chupo.

Sin embargo, esto no ha sido tarea fácil porque según lo relató la también empresaria, el pequeño no tiene una reacción tranquila cuando le dan el chupo, porque lo que hace es escupirlo y en el caso del tete, si lo recibe con más facilidad pero al instante, comienza a buscar la pucheca.

Cristina Hurtado sobre el reto que tendrá su esposo

Tras esto, habló sobre el enorme reto ue se viene para su esposo que es quien estará a cargo del bebé y la expectativa está en el comportamiento que tendrá su pequeño cuando se despierte en las noches.

Entonces estamos a la expectativa de cómo le va ir a Jossé durante esas dos noches porque no es una noche, son dos noches que le va tocar estar solito con Mateo, vamos a ver él cómo va librar esta batalla y este reto que tiene.

Culminó contando que esto tiene una contra más y es que desde hace 15 días Jossé ha estado fuera de casa, por lo que esperan que el pequeño tampoco sienta mucha diferencia por tantos días sin estar con su bebé personalmente. Desde luego, él también sabe que lo que se viene puede no ser fácil y por ello, le ha pedido mucho a su esposa que no lo lacte a la madrugada sino que le de tetero para que el bebé no haga mucha diferencia cuando ella no esté, sin embargo, Cristina reveló que no ha podido resistirse a alimentarlo, cuando el bebé la busca.

Culminó prometiéndole a sus seguidores que les contará los detalles de lo que suceda en su ausencia.

