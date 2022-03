Factor X: Con humor, Laura Barjum muestra cosas para amar de las mujeres

La presentadora de Factor X, Laura Barjum, divirtió a los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al mostrar en un corto video y junto a su novio, el baterista Diego Sáenz, las "cosas que hay que amar de las mujeres".

"¿Qué más metes en la lista?", preguntó Diego Sáenz en la publicación que superó los 19 mil me gusta y 400 comentarios en tan solo un día.

Entre las cosas que a criterio de Laura Barjum hay que amar de las mujeres están sus cambios repentinos, el drama y los subtextos.

La grabación inicia con nuestra presentadora de Factor X diciéndole a su novio que "yo no puedo con esto. Se acabó" y pocos segundos después cambia de opinión para pedirle que le prometa que "esto va a ser para siempre".

Luego ella le pregunta su opinión sobre cuál prenda debería usar entre dos opciones y tras obtener una respuesta reacciona alterada: "¡Ah! O sea, tú me estás diciendo que este color que me encanta no me queda bien, que me veo gorda, que me veo fea, que me veo inmunda. Gracias, me hiciste sentir increíble".

En cuanto a los subtextos, Laura Barjum se refiere a una ocasión en la que su novio sale con amigos y ella se molesta aunque dice que no hay problema.

