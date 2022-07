La comparación que reavivó disputa entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

El nuevo peinado de Andrea Valdiri inició una nueva disputa en las redes sociales debido a una comparación que hizo uno de los internautas con Yina Calderón, algo que reavivó una polémica que confirma la mala relación entre la bailarina y la influenciadora.

Todo comenzó por una galería fotográfica que publicó Andrea Valdiri en su cuenta oficial de Instagram en donde ella aparece utilizando dos atractivos vestidos hechos de lana, uno de ellos con un gran escote en su espalda y otro que deja a la vista su marcado abdomen, haciendo diferentes poses.

En algunas de las fotografías, Valdiri aparece luciendo el cabello con un degradado a un color crema en las puntas y con unos moños en la parte superior que dejan levantadas las puntas de colores.

Entre los múltiples comentarios de la galería hubo varios internautas que la compararon con Yina Calderón, uno de ellos escribió “La Yina Calderón despelucada jajajajaja”, este comentario no le gustó para nada a la bailarina barranquillera así que de inmediato respondió: “omitir hay niveles, hermana”.

Minutos después Yina Calderón publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que ella muestra su nuevo look, pero al hacer la publicación, la Dj escribió un contundente mensaje para Andrea Valdiri, sin mencionar su nombre, pero haciendo una clara referencia a la bailarina al recordándole el escándalo que se suscitó hace aproximadamente cuatro años cuando Andrea fue señalada de haberse involucrado sentimentalmente con el futbolista Michael Ortega supuestamente ocasionando que él se separará de su esposa Laura Jaramillo, en 2019 Michael y Valdiri estuvieron a punto de casarse, pero su relación acabó.

Yina Calderón afirmó que Valdiri tienen un nivel tan grande que acabó con el matrimonio de “una Jaramillo” sin importar que Michael era casado o que ambos tuvieran hijos, y que ahora que la bailarina tiene dinero se cree superior a ella agregando que nunca le gustaría estar en el nivel de ella.

“’Señora’ claro qué Sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un C…. Si había o no hijos, si era o no casado…. Pero cómo ahora tienen plata y ‘fama’ se creen la chimba y las súper ‘señoras’ jamás quisiera estar a su nivel… y por respeto a sus hijas no le digo más!! Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa”, escribió Yina Calderón.