“Hacía aseo en casas”, Cintia Cossio contó cómo era su vida cuando nació su hijo

La influenciadora Cintia Cossio despejó a sus millones de fanáticos de varias inquietudes sobre su vida personal.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la creadora de contenido activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre cómo era su vida cuando tuvo a su pequeño hijo Thiago.

Allí dio a conocer cómo ella y su esposo Jhoan López tomaron la noticia de su embarazo y en qué trabajaban en ese momento.

“Jhoan trabaja en un local del hueco en una bodega y yo vendía postres de tres leches, yo misma los preparaba y también hacía aseo en casas.

Yo como no tenía quién me cuidara a Thiago porque mi mamá vivía a dos horas de Medellín, yo me iba a trabajar con el niño siempre y caminaba para ahorrarme los pasajes.

En temas sentimentales, Jhoan y yo hemos sido muy estables, yo como mujer, desde un principio le demostré a él que era una mujer que prefería estar soltera que tener un hombre que me irrespetara y hasta el sol de hoy Jhoan siempre ha sido muy respetuoso conmigo.

Cuando yo quedé embarazada obviamente se asustó, yo no me asusté, pero el asustó porque en ese entonces Jhoan no trabajaba, pero en el momento en que yo quedé embarazada él no ha parado de trabajar. Cuando yo le dije ‘amor estoy embarazada’, él no me dijo nada, pero desde ese día hasta el sol de hoy ese hombre no ha parado de trabajar”, confesó.