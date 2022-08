Cintia Cossio se robó todos los suspiros tras lucir sus curvas bajo el sol

La influenciadora Cintia Cossio se robó todos los suspiros de miles de sus fanáticos luego de presumir de su figura.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la joven compartió un carrusel con varias fotografías en las que lució sus voluptuosas curvas.

Cintia Cossio cautivó a sus seguidores con su publicación

En las instantáneas de dejó ver luciendo un enterizo de sol de animal print, con el que logró resaltar sus atributos.

Posando a la orilla de una piscina y acompañando su look con un peinado con el pelo recogido, puso a volar la imaginación de sus fieles admiradores.

Asimismo, agregó su tradicional fotografía graciosa y añadió un boomerang, confirmando que las imágenes no cuentan con Photoshop como muchos han afirmado en ocasiones anteriores.

“Buenas las tenga”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos por su indiscutible belleza.

“A esta mujer todo lo que se pone se me ve espectacular", "preciosa", "mamacita, cosa hermosa, te amo", "Hermosa!! Te admiro", "Bellísimaaaaaaaaaaa", "Maravillosa", "Hermosa como siempre", "Preciosa", "preciosa ojalá y tenga el placer de conocerte algún día, besos", "Toda una Diosa", "Como quisiera ser, como tú", "Que mujerón", "Que guapa", "Hermosaaa te admiro full, estás fabulosa", "Muy bella", "La perfección hecha persona", "Dios mío no me canso de ver esta mujer todos los días toda una DIOSA", "remamacita", "Son mi inspiración para mucho", "monumento perfecto, tú mujer", "Espectacular mente bella", "despampanante divaaaa", "Dios te bendiga hoy y siempre", "Eres demasiado hermosa", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la creadora de contenido sigue deleitando a sus fanáticos, no solo con su contenido para redes sociales, sino para la plataforma para mayores de edad, donde sube publicaciones más subidas de tono, donde deja flechados a sus suscriptores con sus instantáneas y videos.

Asimismo, sigues disfrutando de nuevo de la compañía de su hijo Thiago, de quien estuvo algunos días alegada debido a que fue junto a su esposo, Jhoan López, su hermano Yeferson Cossio y algunos de sus amigos en Bélgica en el festival de música electrónica Tomorrowland, del que reveló algunas imágenes de cómo fue su experiencia en el evento.

De igual manera, sigue en el proceso legal que anunció hace pocos días luego de que fuera acusada de estafar a sus seguidores con su curso del “Método Cintia”.

