Cintia Cossio habló sobre la maternidad y la importancia de dedicarse tiempo

La influenciadora y creadora de contenido digital Cintia Cossio, quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Bélgica y posteriormente en Ámsterdam, conversó recientemente con sus seguidores sobre diferentes situaciones, entre esas la importancia de dedicarse tiempo de calidad a una misma cuando se es madre.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones y medio de seguidores, la influenciadora decidió hacer uso de la herramienta de preguntas y respuestas que ofrece esta red social para charlar un poco con sus seguidores mientras descansaba en la comodidad de su hotel luego de asistir tres días consecutivos al Tomorrowland, un evento de música electrónica más famoso del planeta.

CINTIA HABLÓ SOBRE SU MATERNIDAD

Durante la dinámica, Cintia recibió una pregunta que llamó su atención. Y es que una de sus seguidoras manifestó gran curiosidad por saber cómo ella se permitía estar lejos de su pequeño hijo Thiago para disfrutar momentos de calidad junto a su esposo, hermano y amigos, pues como muchos saben, la influenciadora suele disfrutar de varios destinos a lo largo del año.

“¿Cómo haces para disfrutar y pensar en tu, con un hijo? Yo no soy capaz. Tips porfis”, fue la pregunta que la creadora de contenido recibió.

Ante esto, Cintia le confesó que cuando Thiago nació, los primeros cuatros años de su vida, ella era igual, no salía, no trabajaba en labores que no le permitieran estar junto a su pequeño y demás, pero que luego de mucho tiempo entendió que, si quería salir adelante y tener una vida de calidad, tenía que aprender a estar lejos de su pequeño sin descuidarlo.

“Mínimo eres una mamá primeriza o tu bebé tiene muy pocos años, ¿Por qué lo digo? Porque los primeros cuatro años de vida de Thiago yo era así. Yo no salía, yo dejé de aceptar trabajar con algunas empresas, pues en eso yo vendía postres, yo arreglaba casas. ¿Entonces yo que hacía? Yo iba con Thiago a vender los postres a comprar materiales para los postres o a arreglar las casas y no aceptaba los trabajos que me ofrecían”, explicó la joven.

Además de esto, la joven manifestó que el poder desprenderse un poco de su hijo para poder trabajar en mejores proyectos y poder dedicarse tiempo estuvo relacionado al gran apoyo que ha tenido por parte de su madre.

“Pero luego entendí que si yo quería una mejor calidad de vida para mi hijo. Si yo quería un mejor hogar, una mejor salud mental tanto para mí como para mi esposo, para mi hijo, me tenía que soltar más, tenía que soltarlo a él un poco más y fui muy bendecida al tener a mi madre, porque de hecho a Thiago no lo dejamos con ninguna persona que no sea mi mamá.

