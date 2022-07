Cintia Cossio anuncia acciones legales por señalamientos contra su curso

Hace algunos días, Nicolás Arrieta publicó un video hablando de las múltiples quejas y comentarios que le hicieron llegar varios internautas acerca de los cursos que sacaron a la venta Yeferson Cossio y su hermana Cintia Cossio, que supuestamente iba ayudar a los compradores a triunfar en las redes sociales, pero que se trataría de una presunta estafa, según las denuncias.

Por esta razón, Cintia Cossio decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram en donde publicó dos extensos escritos, uno de ellos es un comunicado de la firma de abogados que estará defendiendo a la socialité en el que afirman que Cintia ha sido víctima de falsas acusaciones sobre la supuesta estafa con sus cursos, afirmando que los señalamientos son infundados y nohay pruebas, además aseguraron que dichas acusaciones están afectando la honra de Cintia Cossio.

“Nuestra poderdante, la señora Cintia Cossio, ha sido víctima recientemente de falsas acusaciones en redes sociales, por supuestamente haber estafado" a sus seguidores con el curso "El Método Cintia". Los señalamientos no solo son infundados y carentes seguidores de sustento probatorio si quiera sumario, sino que por lo demás están afectando la honra y buen nombre de Cintia y de su actividad empresarial”, dice parte del comunicado.

Posteriormente la firma de abogados anunció que iniciarán acciones legales contra quienes están desacreditando y calumniando a Cintia Cossio “escudados en la libertad de expresión”, posteriormente afirmaron que entienden las inconformidades de los clientes que no colmaron sus expectativas con el curso, sin embargo, eso no es excusa para definir el curso como una “Estafa”.

El segundo texto es un escrito que la influenciadora publicó en las historias de su cuenta de Instagram en la que anuncia que ella “no se va a estresar” por este tema así que no hará más comentarios al respecto anunciando que tienen un equipo de trabajo que se encargará de resolver dichas inconformidades.

“Mi trabajo en redes sociales - porque este es mi trabajo – no se basa ni en estresarme, ni en estar peleando, ni en responder críticas a nadie. Sigo enfocada en lo mío, y el estrés se lo dejo a todo mi equipo (abogados, asistentes, secretaria, etc.) así que aquí ‘muere’ el tema, no haré ningún tipo de comentario, de eso se va a encargar mi firma de abogados, así como también se van a encargar de las acciones legales”, escribió Cintia.