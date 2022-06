"Cómete alguito", le dicen a Valerie Domínguez por reciente video

Valerie Domínguez es una de las actrices con mayor reconocimiento en la televisión colombiana, la exreina de belleza ha sorprendido con su talento en producciones como "Hasta que la Plata nos Separe" y "El último matrimonio feliz"; ahora la vemos en la pantalla de Nuestra Tele dándole vida a "La Mona" en la producción de "Te la dedico".

La actriz barranquillera aparte de su gran talento para la actuación y la presentación, ha demostrado su creatividad al momento de crear videos para redes sociales, pues más de una vez ha sorprendido y divertido a sus casi tres millones de seguidores en Instagram con contenido sobre el cuidado corporal, estilo de vida fitness, videos de humor en familia y tips de maternidad.

Este último tema y la lactancia son uno de los más tratados en redes sociales por la actriz, la cual ha vivido al máximo esta etapa junto a su pareja, el también modelo Juan David El Pollo Echeverri, pues en redes sociales parte de sus contenidos es enfocado en su bebé Thiago y los mejores momentos durante su crecimiento. Por eso, quiso exponer una situación que le pasa al momento de comer.

"No se interpongan entre una mujer que está lactando y la comida", el divertido video de Valerie Domínguez

Valerie se ha vuelto una referente en temas de maternidad, pues con su contenido constante sobre esta etapa ha ayudado a muchas mujeres y mamás primerizas a aclarar juntos dudas y mitos, por eso, la actriz ha visto una oportunidad para crear contenido de valor con estos temas.

Recientemente, la barranquillera hizo una especie de parodia en la que expuso la situación al momento de ir a un restaurante y le indagan sobre qué va a pedir, es ahí donde decide pedir varias cositas para quedar satisfecha.

Friendly reminder: NO se interpongan entre una mujer que está lactando y la comida!

El video causó cientos de interacciones y comentarios en los que destacaron su recursividad al momento de grabar, pues la actriz toma el rol de asumir ser cuatro personajes, alguno también resaltaron la exageración planteada por la actriz al momento de pedir alimentos con la excusa de estar lactando.

"Ve regalame un poquito ve eso es mucho pa usted ve; Ehhh comete alguitooooo mi amor!! Un pollito a la plancha?; creo que he lactado toda mi vida; encantadora como siempre; Me fascina como lo hace es increíble te admiro mucho; es excelente actriz me encanta; Te faltó algo más para pedir?; Y si uno es así sin lactar; Y no entiendo porque la gente nos mira raro". Fueron algunos de los comentarios más destacados del post.

