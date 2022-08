La reacción del esposo de Claudia Bahamón al saber que se retiraría sus prótesis

La opita Claudia Bahamón goza de gran reconocimiento en la televisión colombiana gracias a su implacable carrera de más de 18 años frente a la pantalla, en donde ha pasado por múltiples informativos, programas y realities, el más reciente es MasterChef Celebrity, en donde se ha convertido en la favorita de los televidentes.

Recientemente, la presentadora hizo una reveladora dinámica de preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de 4,7 millones de seguidores en donde reveló diferentes curiosidades y detalles de su vida privada.

Dentro de esta se habló acerca de su sentir tras retirarse sus prótesis y cómo su esposo y familia la apoyaron durante esta decisión en su vida, asimismo, compartió que extraña el reality de cocina y a los jurados.

La opita había expresado hace un tiempo que esta decisión había surgido tras pensar y reflexionar en el cuidado y aceptación de su cuerpo, pues durante muchos años se dejó llevar por prototipos de belleza que, a la final no le traían ningún beneficio más allá de lo estético.

Por eso, internautas aprovecharon la dinámica de la opita para indagarle sobre su sentir y experiencia tras la cirugía, algo que, la opita contestó con total sinceridad basado en una entrevista para la revista "ALO digital".

Amo verme y regresar a lo natural. No quiero que luego de leerme la gente comience a pensar cosas erradas de la decisión que tomé, pues algo que tengo claro es que esto lo hice por mí y no por nadie más. Entiendo que todos los cuerpos son diferentes así como el sentir de cada uno. Y por eso sé que, no soy nadie para juzgar el accionar de otro. Expresó Bahamón en la entrevista.