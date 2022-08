Claudia Bahamón reveló cuáles son sus fobias y qué le saca el mal genio

La presentadora Claudia Bahamón sorprendió a sus más de 4,7 millones de seguidores en Instagram al compartir a través de una dinámica de preguntas algunas confidencialidades de su vida personal.

La actriz, decidió abrir un espacio para que sus seguidores indagaran abiertamente sobre cualquier tema, algo que, se ha puesto de moda dentro de las celebridades en el último tiempo, pues es una de las actividades más efectivas para estar en contacto entre famosos y seguidores.

Durante la dinámica surgieron preguntas que revelaron algunas confidencialidades de la opita, una de ellas acerca de sus miedos, fobias y qué le saca el mal genio dentro de su vida diaria.

La opita fue indagada por uno de los internautas acerca de sus fobias, algo que, hasta el momento muy pocas personas ajenas al círculo social de la presentadora conocían, por eso, decidió hacer una lista con las cosas o situaciones que más le generan miedo.

En donde se destacaron animales como los ratones, culebras, lagartijas, y con respecto a situaciones contó que las alturas y algunas actividades extremas le generan bastante miedo.

Sin embargo, reveló que últimamente a lo que más le tiene fobias es a los huecos, ya sea en las personas, frutas o diferentes objetos, mostrando una imagen ilustrativa del mismo, la cual según expresó le hizo sentir mil cosas feas.

La opita compartió también las diferentes cosas o quehaceres que la obsesionan en su vida diaria, pues, aunque muchos no lo crean la presentadora también fuera de las pantallas lleva una vida común y corriente como cualquier otra persona.

Dentro de las cosas que la obsesionan mencionó que el orden, la limpieza, regar las matas y tener los vidrios limpios son uno de sus quehaceres más importantes, y con respecto a actividades destacó que le gusta ver videos de sonetistas y buzos, así como planear su calendario y leer sobre medio ambiente.

La presentadora fue indagada por un seguidor sobre si algo le saca el mal genio, pues aseguró que parecía una mujer muy tranquila y que nunca se enojaba, sin embargo, la opita reveló que, aunque no es una mujer brava si hay actitudes o situaciones que, la molestan e irritan bastante, haciendo una lista bastante gruesa.

Me enojo muchas veces y por muchas razones, soy impaciente, me pone mal el desorden, la impuntualidad, la vagancia, la frescura, la grosería, la indiferencia, la falta de postura, la cochinería, me da rabia la burla, la violación a los derechos, la falta de conciencia, el abuso, el racismo, tantas cosas me molestan y provocan enojo.