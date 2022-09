Claudia Bahamón habló sin tapujos sobre su relación con Laura Acuña

Claudia Bahamón y Laura Acuña son dos de las presentadora más importantes de Colombia, desde hace varios años ahan compartido los mismos espacios de trabajo.

En varias ocasiones se rumoró que entre Claudia y Laura no existía una buena relación. Sin embargo, las dudas quedaron despejadas.

Laura invitó a Claudia a un programa que tiene en YouTube llamado 'La Sala de Laura Acuña'. Allí la presentadora huilense habló de su activismo con el medio ambiente, detallitos de su vida persona y sobre su carrera profesional.

Luego de su entrevista con Acuña, Claudia le dedicó unas amorosas palabras a su colega y dejó claro que siempre han tenido una buena relación.

Los rumores de una mala relación entre Claudia y Laura quedaron descartados, pues la química y la buena vibra entre las dos quedó en evidencia.

En medio de la entrevista, Claudia Bahamón manifestó que le costaba creer que llevaba más de 20 años trabajando en la televisón nacional y recordó varias anecdotas.

"Cuando comenzamos en la presentación de entretenimiento había una creenecia muy grande y era que las presentadoras eran niñas muy jóvenes y, efectivamente, nosotras estábamos muy chiquitas. Entonces o creía que cuando ya fuera grande no me iban a querer para eso"-

Claudia también le confesó a Laura que MasterChef Celebrity Colombia ha sido el proyecto más retador para ella porque ha puesto en prueba a su familia.

Cabe mencionar que desde hace varios años Claudia está radicada junto a su esposo e hijos en Los Ángeles, Estados Unidos y viaja a Colombia eventualmente para cumplir con sus trabajos.

"Llevo 17 años viviendo en Los Ángeles, aunque no parezca, y hacer aceptado hacer MasterChef era un reto porque tenía que dejarlos solos durantes tres meses. Mi papá me decía que yo estaba loca 'cuando regrese Simón (su esposo) va a estar con otra y sus hijo no la van a conocer".