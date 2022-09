El exótico animal que se “adueñó” de la piscina de Claudia Bahamón

La guapísima Claudia Bahamón es sin lugar a dudas una de las presentadoras más hermosas y amadas por los colombianos. Bahamón encanta a miles con su sonrisa, carisma y sensibilidad.

Muchos saben que Claudia además es una férrea defensora de la naturaleza y los animales, y apoya varias causas que promueven el cuidado ambiental y el buen uso de los recursos naturales.

En la red social de Instagram, donde tiene casi 5 millones de fanáticos, Claudia Bahamón constantemente enamora con imágenes en las que presume su inigualable belleza y escultural figura. Además, la presentadora comparte profundas reflexiones sobre la vida, entre otros temas.

Un pequeño y tierno visitante en la casa de Claudia Bahamón

Recientemente, la hermosísima presentadora compartió con sus fanáticos un enternecedor video y junto a éste contó la historia de la pequeña Donatella, una tierna tortuga que por “cosas del destino” llegó a su casa en junio del 2021.

“Yo me angustié porque no sabía qué hacer con ella, cómo cuidarla, qué darle de comer, en dónde ponerla etc. Al día siguiente al despertarme fuimos a verla y la tortuga había desaparecido. Todo un misterio”, escribió Bahamón sobre el exótico animal.

Como buena amante de los animales y una mujer curiosa, Claudia aseguró que leyó un poco sobre la vida de estos seres vivos. Sin embargo, Claudia y su familia no volvieron a saber de la tortuga y creyeron que no la verían de nuevo.

“…en mayo de este año un día mientras yo grababa Masterchef me llamó mi mamá a decirme “Nena no me habías dicho que tenías una tortuga!”

Y yo: “tortuga? Yo no tengo tortugas!” - “si nena, desde hace días vive una tortuga en la piscina””, relató Claudia a sus millones de Fans.

Sin imaginárselo, la Tortuga había hibernado en algún espacio de su casa durante 11 meses y cuando salió encontró un lugar muy placentero y perfecto para ella: la piscina.

“Confieso que era muy raro y divertido ver una tortuga apropiarse de nuestra piscina en pleno verano! Jajajajaj Summer Break!”, agregó Claudia a su conmovedora historia.

La presentadora aseguró que sus hijos la acogieron con mucho cariño y, como a cualquier mascota, le daban su comida y cuidaban con amor. Donatella fue el nombre que le pusieron y la piscina de su casa fue el hogar para ella durante 4 meses.

La presentadora y su familia sabían que éste quizá no era el mejor lugar para que Donatella habitara, por lo que decidieron llevarla a su nuevo hogar, donde ahora tendrá como amigos algunos patos y quizá otros animales.

Aunque seguramente despedirse de Donatella no fue tan fácil, Bahamón dijo que todos están felices porque saben que tendrá una mejor vida y acorde a su naturaleza.