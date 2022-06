Las emotivas palabras que Cintia Cossio le dedicó a su padre

Cintia Cossio ha dejado en redes sociales siempre una apariencia de mujer fatal, es decir muchas la ven como una joven fuerte, casi indestructible por su personalidad tan bien construida. Pero lejos de tener una vida perfecta, de ser una celebridad a la que no le falta nada, Cossio también tiene ausencias y vacíos como todo ser humano.

En entrevista exclusiva con SuperLike, la creadora de contenido dejó un bello mensaje recordando a su padre quien ya no está con ella, de hecho, expresó qué es lo que extraña de ese ser tan especial en su vida.

Cossio dejó claro que extraña la personalidad de su progenitor que es muy afín a ella, de hecho, con su mirada hacia el horizonte lo recordó como un tipo ‘meloso’, consentidor, alguien muy parecido a ella.

Él se fue en un momento en el que apenas nosotros estábamos empezando a crecer, no pudo disfrutar eso, no pudo ver a sus hijos crecer ni a su nieto.

Tal vez a esas personas que han sido tan especiales y se han ido nos faltó mucho para decirles, es por eso que le dimos la posibilidad a la influencer para decirle a su padre algo que la haya faltado por expresarle.

Siento que no le he fallado, él siempre me decía mucho que me admiraba como mujer, como la esposa y la madre que era. Que a pesar de que él se fue, no le he fallado, sigo creciendo